Росфинмониторинг внес в список экстремистов математика Мифтахова

Математик Азат Мифтахов оказался включен в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. Согласно данным на сайте ведомства, россиянин был внесен в список 17 августа.

В январе 2021 года Мифтахов был приговорен к шести годам заключения по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Суд решил, что фигурант был причастен к нападению на офис "Единой России" в Москве в конце 2018 года. Тогда в помещении разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку. Сам Мифтахов причастность к инциденту отрицал.

В середине сентября суд в Кировской области отказал Мифтахову в условно-досрочном освобождении. Как сообщалось, администрация исправительной колонии дала ему отрицательную характеристику.

В феврале 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело о создании ячейки "Сети"* в Москве. Ряд фигурантов предыдущих процессов свезли для следственных действий в столичное СИЗО "Лефортово". Как сообщали СМИ, осужденные дали показания в том числе на Мифтахова, назвав его одним из участников ячейки.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ

Фото: Росфинмониторинг/ Telegram