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Новости 18:54

Губернатор похвалил петербургскую молодежь за патриотизм

фото ЗакС политика Губернатор похвалил петербургскую молодежь за патриотизм

Петербургская молодежь в целом "правильно оценивает исторический момент", считает губернатор Александр Беглов. К такому выводу он пришел, пообщавшись с призерами соревнований дронов "Архипелаг-2023" на прошлой неделе.

"В целом наша молодежь правильно оценивает исторический момент. Убедился в этом на встрече со студентами петербургских вузов, победителями и призерами соревнований беспилотников "Архипелаг-2023". Многие их товарищи сегодня успешно решают боевые задачи в рамках специальной военной операции", — поведал Беглов в эфире "Радио России".

Более подробно о высказанных своими молодыми собеседниками оценках существующей ситуации Беглов распространяться не стал. Вместо этого он рассказал об их просьбе организовать в городе площадку, где можно было бы проводить городские соревнования беспилотников и практиковаться в управлении ими.

"Рассмотрим такую возможность в правительстве Петербурга", — пообещал Беглов.

Также в своем выступлении он заявил о необходимости учителям становиться проводниками политики президента в свете развязанной против России информационной войны.

Фото: ЗАКС.Ру


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