Комиссия по Генплану решила сохранить статус зеленой зоны Кондакопшинскому болоту

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга рассмотрела заявки по Пушкинскому району города. Об этом 28 августа сообщили на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

В ведомстве заявили, что комиссия решила сохранить статус озелененных территорий общего пользования (Р2) для Кондакопшинского болота. Также откорректирована схема транспортного каркаса для минимизации антропогенного воздействия на болото и лес, отметили в комитете.

Там же сообщили, что принят и ряд других решений по Пушкинскому району. В частности, откорректированы границы рекреационной зоны и высотность застройки "Города-спутника Южный". Как именно уточнены параметры, в ведомстве не сообщили.

Помимо этого, комиссия вернулась к вопросам, которые ранее отложила. Речь идет о зонировании в разных районах города, созданию объектов транспортной инфраструктуры и другим темам. Заседания комиссии прошли 4 и 10 августа, уточнили в комитете.

Напомним, жители Пушкинского района выступают за перевод Кондакопшинского болота к землям водного фонда. Они обращались в суд, заказывали экспертизу и подавали свои поправки к Генплану.

София Саттарова / Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре