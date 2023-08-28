Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай

Ежедневное авиасообщение свяжет Петербург и Дубай спустя немногим больше месяца, сообщил 28 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия". Согласно планам, это произойдет начиная с 30 сентября.

"Новые рейсы "России" откроют для петербуржцев возможность отправиться в путешествие на побережье Персидского залива, спланировав перелет без пересадок", — уведомили в авиакомпании.

В пресс-службе "России" отдельно отметили популярность, которой пользуются ОАЭ у отечественных туристов. Наиболее удачным для поездок в Дубай с точки зрения климатических условий там назвали период с октября по апрель.

Перелеты будут выполняться на лайнерах Airbus-319 вместимостью до 128 пассажиров. Вылет из Пулково по понедельникам запланирован на 11:00, в прочие дни недели он будет происходить в 09:20.

В начале августа в Пулково ускорили процесс подачи такси пассажирам.

Фото: ЗАКС.Ру