Мосгорсуд приступит к рассмотрению дела о госизмене против ученого Губанова

Московский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении ученого Анатолия Губанова, рассказала 28 августа "Медиазона"* со ссылкой на знакомый с обстоятельствами источник. Против физика выдвинуты обвинения в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ).

Предварительное заседание по делу назначено на среду, 30 августа, сообщило издание.

Губанов был задержан по подозрению в госизмене в декабре 2020 года. Он был руководителем Валерия Голубкина — другого физика, против которого было возбуждено дело по той же статье. В конце июня Мосгорсуд приговорил последнего к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в передаче сведений коллегам из Нидерландов, с которыми он работал в международном проекте по созданию пассажирского самолета. Сам Голубкин вину не признал.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру