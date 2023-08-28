Комитет по инвестициям назвал инвестора для строительства дороги в Невском районе

В Смольном определились с компанией, которой предстоит заняться постройкой новой улицы в Невском районе, рассказали 28 августа в городском комитете по инвестициям. По сообщению чиновников, это будет ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская".

Компании предстоит заняться строительством четырехполосной дороги, которая свяжет Дальневосточный проспект и Октябрьскую набережную. Предполагается, что ее появление улучшит транспортную доступность активно развивающихся кварталов района.

"Срок строительства дороги составит шесть месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях", — уточнили в комитете.

После завершения работ инвестор безвозмездно передаст новую дорогу Петербургу.

Планы строительства новой дороги обсуждали на совещании в июне губернатор Александр Беглов и члены городского правительства.

Фото: ЗАКС.Ру