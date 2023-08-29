Майкла Наки* и Руслана Левиева** заочно приговорили к 11 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил к одиннадцати годам колонии видеоблогера Майкла Наки* и журналиста-расследователя Руслана Левиева**. Об этом сообщает медиапроект "Осторожно, новости".

Обоих признали виновными в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Конкретным поводом для их преследования стало освещение событий в Мариуполе весной прошлого года.

Государственное обвинение запрашивало для подсудимых 13 лет колонии. И Наки*, и Левиев** не появлялись в России с начала военной спецоперации.

*Минюст внес Майкла Наки в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Руслана Левиева в единый реестр иноагентов

фото: Telegram-канал "Накипело. Майкл Наки*"