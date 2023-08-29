В петербургский суд поступило дело уличных художников из арт-группы "Явь"

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы уголовного дела, возбужденного в отношении представителей арт-группы "Явь" Дениса Афанасьева и Надежды Опалинской.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, художников преследуют из-за уличной работы, посвященной разговорному выражению "рашка". Силовики считают, что фигуранты повредили объект культурного наследия и что их действия подпадают под действие ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

Арт-объект с различными толкованиями понятия "рашка" появился в середине июня на доходном доме де Рофешора (9-я Советская улица, 39/24). Работу оперативно закрасили коммунальщики. Ущерб от действий Афанасьева и Опалинской оценили в шесть тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру