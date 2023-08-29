Индекс промышленного производства в Петербурге вырос на 4,6%

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов сообщил об увеличении индекса промышленного производства города. Об этом он сказал на заседании петербургского правительства 29 августа.

По данным за первое полугодие 2023 года, индекс промышленного производства вырос на 4,6% по сравнению с показателем 2022 года, заявил Зырянов. Он уточнил, что петербургский показатель выше среднероссийского на 2%.

Чиновник добавил, что показатель продолжает увеличиваться. По данным за январь-июль, индекс промышленного производства составил уже 108,2%.

Напомним, также Зырянов рассказал о снижении безработицы в городе. Сейчас в Петербурге этот показатель составил около 50 тысяч человек.

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания правительства Петербурга