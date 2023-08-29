Полтавченко ушел с поста гендиректора ОСК

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально покинул должность гендиректора Объединенной судостроительной корпорации. О своем уходе он объявил в собственном Telegram-канале.

"Горд тем, что вместе с Вами все эти годы строил сильный Флот Великой Страны! Уверен, впереди у АО "ОСК" только успех и новые трудовые победы!", - написал бывший чиновник.

Полтавченко руководил Петербургом с 2011 по 2018 годы. До конца своего второго срока он не доработал. Его место во главе ОСК перешло к руководителю ВТБ Андрею Костину. Корпорация досталась банку в доверительное управление на пять ближайших лет.

Фото: ЗАКС.Ру