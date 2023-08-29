Смольный: Средняя зарплата в Петербурге выросла из-за прихода "Газпрома"

На заседании правительства Петербурга 29 августа подняли вопрос об увеличении средней зарплаты в городе. Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Михаил Барышников поинтересовался у чиновников, с чем связан рост почти до 92 тысяч рублей.

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов ответил парламентарию, что речь идет о показателе средней номинальной зарплаты - с учетом налога. То есть в руки петербуржцы получают меньшую сумму, отметил чиновник. Он добавил, что озвучивается среднее значение по всем представленным в городе отраслям:

- Сюда входит и добыча полезных ископаемых, и обрабатывающее производство, и торговля, и строительство, и все остальные отрасли. Если говорить о тех отраслях, которые [внесли] наибольший вклад, то это, прежде всего, добыча полезных ископаемых. Наш крупнейший налогоплательщик пришел в Санкт-Петербург, - сказал Зырянов.

Он не уточнил, какую именно компанию имеет в виду. При этом, с августа 2021 года в Петербурге зарегистрирован "Газпром".

Зырянов добавил, что также высокие зарплаты в сфере IT, финансов и страхования. Там в среднем платят 150 тысяч рублей, уточнил чиновник.

Напомним, ранее Зырянов на "нулевых чтениях" бюджета города сообщил, что средняя зарплата в Петербурге составила 91,95 тысяч рублей. По России аналогичный показатель составляет 70,19 тысячи рублей.

София Саттарова / Фото: Pixabay