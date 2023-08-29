ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:43

В Петербурге сокращаются рождаемость и смертность

фото ЗакС политика В Петербурге сокращаются рождаемость и смертность

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов на заседании правительства Петербурга рассказал о демографии города. По его словам, за I полгода 2023 года родилось 23 тысячи детей.

Это на 1,5 тысячи младенцев меньше уровня прошлого года, отметил Зырянов. Он заявил, что снижение произошло из-за демографического провала в 1990-х годах и уменьшение числа женщин, готовых к материнству. 

При этом, падает и смертность населения, сказал чиновник. За полгода 2023 года умерло 29,5 тысяч человек - это меньше показателя прошлого года на 5 тысяч человек, уточнил Зырянов. По представленным им данным на 1 июля 2023 года, в Петербурге проживает 5,59 млрд человек. 

Также на заседании правительства Зырянов сообщил о сокращении безработицы. Показатель уменьшился на 13 тысяч человек с начала 2023 года. 

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания правительства Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама