В Петербурге сокращаются рождаемость и смертность

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов на заседании правительства Петербурга рассказал о демографии города. По его словам, за I полгода 2023 года родилось 23 тысячи детей.

Это на 1,5 тысячи младенцев меньше уровня прошлого года, отметил Зырянов. Он заявил, что снижение произошло из-за демографического провала в 1990-х годах и уменьшение числа женщин, готовых к материнству.

При этом, падает и смертность населения, сказал чиновник. За полгода 2023 года умерло 29,5 тысяч человек - это меньше показателя прошлого года на 5 тысяч человек, уточнил Зырянов. По представленным им данным на 1 июля 2023 года, в Петербурге проживает 5,59 млрд человек.

Также на заседании правительства Зырянов сообщил о сокращении безработицы. Показатель уменьшился на 13 тысяч человек с начала 2023 года.

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания правительства Петербурга