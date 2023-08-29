Мосгорсуд отклонил апелляцию Стрелкова на пребывание в СИЗО

Московский городской суд признал законным и оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции, отправившего под арест общественного деятеля, бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Под стражей он пробудет как минимум до 18 сентября, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

На заседании фигурант "экстремистского" дела пожаловался на стенокардию и попросил отпустить его домой. Стрелков заявил, что не собирается скрываться от правосудия, но не убедил судью.

Стрелкова преследуют за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 280 УК), которые силовики усмотрели в его Telegram-канале. Несколько петербургских активистов, включая другоросса Андрея Дмитриева, встали 29 августа в одиночные пикеты в поддержку подследственного и были задержаны.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram