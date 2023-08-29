В Петербурге задержали вышедших в поддержку Стрелкова

Петербургские силовики в центре города 29 августа задержали активистов, сочувствующих арестованному бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову. Часть задержаний случилась на Дворцовой площади, а на Малой Садовой улице задержали лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева.

"Забрали за нарушение ковидных ограничений. Беглов, где ковид? А?", - прокомментировал он инцидент в собственном Telegram-канале.

Напомним, что на прошлой неделе действие коронавирусных ограничений в городе продлили до конца года. Запреты вызывают недоумение у некоторых политических и общественных деятелей. Легально выходить на пикеты и демонстрации в Петербурге не представляется возможным с марта 2020 года.

Игоря Стрелкова преследуют по делу о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за публикаций в интернете.

фото: Telegram-канал Андрея Дмитриева