ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:42

В Петербурге задержали вышедших в поддержку Стрелкова

фото ЗакС политика В Петербурге задержали вышедших в поддержку Стрелкова

Петербургские силовики в центре города 29 августа задержали активистов, сочувствующих арестованному бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову. Часть задержаний случилась на Дворцовой площади, а на Малой Садовой улице задержали лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева.

"Забрали за нарушение ковидных ограничений. Беглов, где ковид? А?", - прокомментировал он инцидент в собственном Telegram-канале.

Напомним, что на прошлой неделе действие коронавирусных ограничений в городе продлили до конца года. Запреты вызывают недоумение у некоторых политических и общественных деятелей. Легально выходить на пикеты и демонстрации в Петербурге не представляется возможным с марта 2020 года.

Игоря Стрелкова преследуют по делу о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за публикаций в интернете.

фото: Telegram-канал Андрея Дмитриева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости29 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама