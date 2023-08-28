Тихонова спросила у Беглова о причинах продления коронавирусных ограничений

Глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова обратилась к губернатору Александру Беглову в связи с недавним продлением в городе коронавирусных ограничений. Политик поинтересовалась у главы города, с чем связано подобное решение.

"Имеется ли объективная информация о росте заболеваемости коронавирусом или другими заболеваниями? Если рост заболеваемости имеется, в какой период ожидать пик заболеваемости? Насколько велики риски возобновления эпидемии? По какой причине при продлении ограничений официально не публикуются данные о росте заболевания?" — забросала Беглова вопросами справоросс.

Отдельно Тихонова остановилась на практике, при которой утвержденные комитетами Смольного мероприятия "при любой численности" участников не требуют согласования с региональным управлением Роспотребнадзора. Она поинтересовалась, почему так происходит и с чем связана подобная практика. Также она спросила губернатора, каким образом производится мониторинг заболеваемости после проведения различных мероприятий, и проводится ли он вообще.

О продлении в Петербурге ограничений в связи с коронавирусом стало известно в минувшую пятницу, 25 августа. Ограничительные меры будут действовать, по меньшей мере, до конца 2023 года. При этом большинство запретов, связанных с пандемией, уже давно сняты, и фактически документ запрещает горожанам курить кальяны в общественных местах и устраивать пикеты и демонстрации.

Фото: ЗАКС.Ру