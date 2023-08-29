Сервис "Иви" в очередной раз крупно оштрафовали из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Отсутствие верной возрастной маркировки у фильмов стало поводом для присуждения нового штрафа онлайн-кинотеатру "Иви". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Уже в третий раз сервис по схожим основаниям оштрафовали на 1 млн рублей, признав юрлицо виновным в распространении среди несовершеннолетних пропаганды так называемых нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП).

На этот раз маркировкой 18+ своевременно не были помечены такие фильмы со "взрослыми" сценами, как "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь" и "Начинающие". Компания рассматривает вариант с обжалованием штрафа. Ее представитель рассказал на суде, что сотрудники внимательно отсматривают контент на предмет его соответствия законодательству. Последний протокол на "Иви" составили в июле, тогда как легшее в его основу нарушение зафиксировали в марте.

Фото: ЗАКС.Ру