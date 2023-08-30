Аэропорт Пскова отменил восемь рейсов после ночной атаки, заявили в Росавиации

После ночной атаки беспилотников на аэропорт Пскова все системы и объекты работают в штатном режиме, сообщили утром 30 августа в Росавиации. При этом из соображений безопасности ряд рейсов пришлось отменить.

"С целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два — авиакомпании "Икар"", — сообщили в ведомстве.

Согласно онлайн-табло аэропорта, отменены четыре рейса на вылет и четыре рейса на прилет. В Росавиации уточнили, что аэропорт и региональные службы работают над возобновлением полетов.

Минувшей ночью Минобороны отражало атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников, по итогам произошедшего никто не пострадал.

Фото: ЗАКС.Ру