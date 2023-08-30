В Петербурге суд огласил приговор экс-чиновнику Минкульта по делу о хищении средств Эрмитажа

Куйбышевский суд огласил приговор бывшему сотруднику Министерства культуры Борису Мазо по делу о хищении более 900 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа. Дело было квалифицировано как мошенничество в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Мазо и другим фигурантам дела вменяли хищение 916 миллионов рублей, выделенных на проведение работ для Эрмитажа. Сам они вину не признал, однако возместил 500 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд признал Мазо виновным и приговорил к восьми годам заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей. По совокупности приговоров ему предстоит провести в заключении 8,5 лет и выплатить 600 тысяч рублей.

О том, что дело в отношении Мазо будет рассматривать Куйбышевский суд, стало известно в ноябре прошлого года. Бывший чиновник был экстрадирован из Австрии по запросу генпрокуратуры в 2021 году.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"