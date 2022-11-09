Дело экс-чиновника Минкульта Мазо о хищении более 900 млн рублей изучит суд в Петербурге

Куйбышевский райсуд Петербурга рассмотрит уголовное дело экс-главы департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Бориса Мазо, который обвиняется в хищении 916 млн рублей при реконструкции Эрмитажа вместе с подельниками, передаёт "Коммерсант".

Следует отметить, что ещё в августе текущего года в СМИ появилась информация, что дело Мазо изучит Верховный суд РФ. Адвокаты подозреваемых отмечали резонность переноса разбирательства в Москву тем, что большая часть свидетелей проживает в столице. Несмотря на это ВС не узрел оснований для внесения корректировок в территориальную подсудность.

Кроме того, суд счёл, что Мазо следует оставаться в СИЗО, невзирая на наличие серьёзных заболеваний, до 24 января 2023 года. Пока готовится текст решения ВС, он будет пребывать в столичном изоляторе, а когда материалы дела подготовят и направят в Петербург – перевезут и его самого.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Бориса Мазо прошлым летом.

Ранее Мазо находился в Австрии. Генпрокуратура направила запрос о его экстрадиции ещё в 2018 году, однако окончательно добиться этапирования чиновника на родину удалось лишь в 2021 году.