Беглов поздравил Лукашенко с 69-летием

Петербургский губернатор Александр Беглов не прошел мимо 69-го дня рождения белорусского президента Александра Лукашенко и направил ему поздравительную телеграмму. Текст документа опубликован на сайте Смольного.

"Многолетней плодотворной государственной деятельностью, твердым курсом на укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией Вы снискали глубокое уважение у жителей наших стран и на международной арене", - написал лидеру соседней страны Беглов.

Губернатор выразил благодарность белорусскому коллеге за его содействие в укреплении двухстороннего сотрудничества в различных областях.

Лукашенко руководит страной без перерыва в течение 29 лет. Новая Конституция, отменившая предельное число президентских сроков, была принята уже на второй год его правления.

Фото: ЗАКС.Ру