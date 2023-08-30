ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:58

Ведерников объявил об устранении последствий ночной атаки дронов на Псков

фото ЗакС политика Ведерников объявил об устранении последствий ночной атаки дронов на Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников днем 30 августа выпустил видеообращение, в котором заявил об устранении последствий ночного нападения дронов на аэропорт "Кресты" в черте Пскова

Атака беспилотников не привела к человеческим жертвам, не имеется также пострадавших. По словам Ведерникова, спасатели локализовали все возгорания.

"Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных мероприятий. Но пока, по предварительным данным, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии", - произнес глава региона.

Нанесенный строениям и технике ущерб еще предстоит подсчитать профильным чиновникам. Гражданская инфраструктура не пострадала. Губернатор пообещал сделать все необходимое, чтобы аэропорт вернулся к обычному режиму работы уже в четверг 31 августа.

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама