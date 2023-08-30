Ведерников объявил об устранении последствий ночной атаки дронов на Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников днем 30 августа выпустил видеообращение, в котором заявил об устранении последствий ночного нападения дронов на аэропорт "Кресты" в черте Пскова.

Атака беспилотников не привела к человеческим жертвам, не имеется также пострадавших. По словам Ведерникова, спасатели локализовали все возгорания.

"Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных мероприятий. Но пока, по предварительным данным, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии", - произнес глава региона.

Нанесенный строениям и технике ущерб еще предстоит подсчитать профильным чиновникам. Гражданская инфраструктура не пострадала. Губернатор пообещал сделать все необходимое, чтобы аэропорт вернулся к обычному режиму работы уже в четверг 31 августа.

фото: kremlin.ru