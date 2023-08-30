Суд отклонил апелляцию собственника дачи Шауба по иску КГИОП

Горсуд Петербурга отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, которую подал собственник исторической дачи Шауба на решение Приморского районного суда.

Таким образом, обязательство отреставрировать здание по адресу Лахтинский проспект, 115А признали законным. Об этом сообщает КГИОП, подавший иск к его владельцу.

У частного собственника будет 8 месяцев на противоаварийные работы и 36 месяцев - на полную реставрацию дачи. В случае невыполнения этих требований хозяину придется платить ежемесячную неустойку (25 тысяч рублей в первый месяц и 50 тысяч рублей - в последующие).

Чиновники фиксировали нарушения при содержании объекта как минимум с 2014 года. Градозащитники, со своей стороны были недовольны затягиванием судебного разбирательства. Они опасались, что здание 1913 года постройки обвалится еще до начала работ в нем.

фото: kgiop.gov.spb.ru