В Петербурге задержали пикетчика, вышедшего поддержать Зарему Мусаеву

Петербургские полицейские задержали активиста Дмитрия Кузьмина, который встал 30 августа в одиночный пикет в поддержку осужденной жительницы Чечни Заремы Мусаевой.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, задержание с плакатом "Свободу Зареме Мусаевой!" случилось на углу Думской улицы и Невского проспекта. Демонстранта увезли в отдел полиции №28, где на него составили протокол о нарушении городских коронавирусных ограничений (ч. 2 ст. 8.6.1 КоАП СПб).

Зарема Мусаева получила всероссийскую известность в начале 2022 года из-за конфликта ее семьи с чеченским руководством. Эмигрировавший сын женщины Абубакар Янгулбаев открыто выступает против нынешних чеченских властей. Саму ее осудили по делу о нападении на силовика (ст. 318 УК), назначив 5,5 лет колонии. Муж Мусаевой, федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев, вынужден был покинуть Россию. Всей семье публично угрожали физическим уничтожением.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру