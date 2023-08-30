В доме-памятнике на улице Пестеля меняют лифт

В центре Петербурга начался ремонт лифта в доходном доме Ратькова-Рожнова (улица Пестеля, 13-15), признанном региональным памятником. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале профильного вице-губернатора Анатолия Повелия.

Новый лифт оборудуют для незрячих людей и увеличат его грузоподъемность. Работы планируют закончить в ноябре. Всего в городе в этом году в планы чиновников входит заменить 2400 лифтов.

Огромный многосводчатый дом Ратькова-Рожнова построили в эклектичном стиле на рубеже XIX-XX веков по проекту архитектора Павла Сюзора. Он имеет курдонер и несколько дворов.

Месяц назад Повелий рассказывал о состоявшемся ремонте лифта в другом доме-памятнике по адресу Фурштатская улица, 11.

фото: Повелий Анатолий Анатольевич / Telegram (скриншот видео)