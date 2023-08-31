В Минкульте сочли "Барби" и "Оппенгеймера" не соответствующими духовно-нравственным ценностям

Американские киноленты "Барби" и "Оппенгеймер" не соответствуют продвигаемым российскими властями духовно-нравственным ценностям, говорится в ответе Минкульта на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, передает ТАСС. В начале месяца депутат высказался с предложением ввести принудительное лицензирование зарубежных кинокартин с целью демонстрации в России названных выше фильмов.

"Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы — "Барби" и "Оппенгеймер" — не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — говорится в полученном Даванковым ответе, подписанном заместителем главы Минкульта Андреем Малышевым.

В тексте обращения говорится, что введение принудительного лицензирования противоречит действующему законодательству. Кроме того, увеличение в прокате доли отечественных лент должно будет поспособствовать "донесению до зрителя национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи", полагает Малышев.

Чиновник также выразил мнение, что российский прокат и без того насыщен "качественными отечественными премьерами". В качестве примеров он привел "Чебурашку", "Вызов" и "Свидетель", а также анонсировал выход нескольких новых лент в октябре.

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