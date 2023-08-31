Детям участников СВО дали 90-процентную скидку на проезд в электричках Ленобласти

С 1 сентября дети участников военной спецоперации, представляющих Ленинградскую область, будут иметь 90-процентную скидку на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Скидка распространяется также на пасынков и падчериц участников СВО, живущих или пребывающих в регионе. Ее получат граждане в возрасте до 18 лет, а также граждане от 18 до 23 лет, кто получает образование по очной форме обучения.

Оформить льготу можно в пригородных кассах и по пути следования, при предъявлении двух типов документов (на выбор). Можно подтвердить свое право при помощи Единого социального проездного билета с фотографией в виде пластиковой карточки. Другой способ - предъявление аналогичной карточки без фотографии и вместе с ней - паспорта (свидетельства о рождении).

С 5 сентября члены семей участников СВО получат право бесплатного посещения Эрмитажа.

Фото: ЗАКС.Ру