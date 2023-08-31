В Петербурге по делу о финансировании терроризма арестовали мигранта

Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу 22-летнего гражданина Узбекистана по имени Долшод Мардонов. Его подозревают в финансировании террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. В предварительном заключении подследственный пробудет как минимум до 28 октября.

По версии силовиков, в прошлом году фигурант перевел 12 тысяч рублей бойцу, воюющему на стороне террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" в Сирии. Эту группировку правоохранители считают причастной к теракту в петербургском метро, случившемуся 3 апреля 2017 года.

Против ареста Мардонов не возражал, на заседании он выразил раскаяние в содеянном.

Фото: ЗАКС.Ру