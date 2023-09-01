Петербург потратит почти 40 миллионов на привлечение туристов из российских городов

Подведомственное комитету по туризму Городское туристско-информационное бюро (ГТИБ) намерено потратить почти 40 миллионов рублей на повышение привлекательности Северной столицы для поездок из других городов, обратил внимание "Деловой Петербург". Соответствующий лот был размещен на портале госзакупок.

Начальная цена заявки составляет немногим менее 39,8 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен будет создать и разместить рекламные материалы на носителях в Москве и Подмосковье, а также Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Челябинске. Всего в кампании должно быть задействовано не менее 644 носителей, а сами рекламные материалы должно быть показаны свыше 19 миллионов раз.

Неделей ранее стало известно о готовности Петербурга потратить до 11,8 миллиона рублей на роуд-шоу по городам России.

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