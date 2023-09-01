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Муниципал 17:29

На МО "Большая Охта" подали в суд из-за отказа восстанавливать "лежачего полицейского"

фото ЗакС политика На МО "Большая Охта" подали в суд из-за отказа восстанавливать "лежачего полицейского"

Прокуратура пытается через суд обязать МО "Большая Охта" восстановить дорожную неровность в одном из дворов на Большеохтинском проезде, сообщили в ведомстве 1 сентября. Ранее с такой просьбой к муниципалам обратилась местная жительница, но ей отказали. 

Надзорный орган провел проверку и выяснил, что муниципалитет не исполняет свои обязанности по содержанию искусственных дорожных неровностей. В прокуратуре района отметили, что на участке есть нерегулируемый переход, а рядом находится детский сад. 

Иск в защиту неопределенного круга лиц подан в Красногвардейский районный суд. 

Ранее прокуратура внесла представление руководству МО "Большая Охта" из-за отсутствия необходимой информации на сайте муниципалитета.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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