На МО "Большая Охта" подали в суд из-за отказа восстанавливать "лежачего полицейского"

Прокуратура пытается через суд обязать МО "Большая Охта" восстановить дорожную неровность в одном из дворов на Большеохтинском проезде, сообщили в ведомстве 1 сентября. Ранее с такой просьбой к муниципалам обратилась местная жительница, но ей отказали.

Надзорный орган провел проверку и выяснил, что муниципалитет не исполняет свои обязанности по содержанию искусственных дорожных неровностей. В прокуратуре района отметили, что на участке есть нерегулируемый переход, а рядом находится детский сад.

Иск в защиту неопределенного круга лиц подан в Красногвардейский районный суд.

Ранее прокуратура внесла представление руководству МО "Большая Охта" из-за отсутствия необходимой информации на сайте муниципалитета.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру