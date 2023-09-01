Полиция изучает смертельное ДТП с самокатчиком, попавшим под фуру в Ленобласти

Петербургский главк полиции начал проверку обстоятельств смертельной аварии, которая случилась на трассе, соединяющей Парголово с поселком Огоньки.

Правоохранителям известно, что накануне вечером 38-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом сбил мужчину. Последний управлял электросамокатом и пересекал трассу на красный свет.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Участившиеся аварии с участием электросамокатов на неделе побудили спикера Госдумы Вячеслава Володина заявить, что существующих законодательных ограничений для них недостаточно.

Фото: ЗАКС.Ру