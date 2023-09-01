"Не надо играть в блогеров": Телеведущий Соловьев раскритиковал Ведерникова

Информационную политику правительства Псковской области резко раскритиковал в эфире "России 1" телеведущий Владимир Соловьев. На его речь в авторской программе обратило внимание издание "Псковская губерния".

Соловьева не устроило то, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в социальных сетях фотографии и видео, запечатлевшие атаку дронов на псковский аэропорт.

"Вот не надо играть в блогеров, не надо доставлять радость укронацистам и де-факто выступать в качестве верификаторов и корректоров их ударов. Не делайте этого, а если вам это посоветовали ваши пресс-секретари, увольте их к чертовой матери", - произнес ведущий в телестудии.

Напомним, что аэропорт в Пскове подвергся атаке дронов в ночь на 31 августа. При налете пострадали несколько самолетов. Раненых и жертв в результате происшествия не оказалось.

В аппарате Ведерникова публичную критику восприняли спокойно.

"Вы же прекрасно понимаете, что у нас в России свобода слова. У нас есть возможность журналистам говорить все, что они думают, это их право", - приводит RTVI слова руководителя управления информационной политики правительства Псковской области Степана Парфенова.

фото: Николай Пивненко / YouTube (скриншот)