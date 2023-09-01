По делу о "фейках" администратору канала Moscow Calling назначили домашний арест

Суд в Москве избрал меру пресечения для администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Его вопреки отправили под домашний арест, о чем сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Следствие настаивало на заключении под стражу.

Куршина обвиняют в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Так квалифицировали его посты в социальных сетях, посвященные событиям в зоне военной спецоперации. Предварительная мера будет действовать как минимум до 28 октября. Фигурант признал свою вину.

Отметим, что по статье 207.3 УК российские суды назначают домашний арест крайне редко.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram