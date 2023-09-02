Милонов хочет составить перечень фильмов, "укрепляющих духовные ценности"

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о намерении обратиться в Минкульт с идеей составления списка душеполезных, с его точки зрения, кинофильмов российского производства. Такие произведения должны, в его понимании, укреплять духовные ценности, и находиться в прокате кинотеатров.

Нужно это единороссу, чтобы существовал некий "аналог Голливуда". Нечто подобное раньше предлагал режиссер Никита Михалков.

Впрочем, полностью отказываться от зарубежного репертуара Милонов не призывает. В своем Telegram-канале депутат написал, что попросит составить список "мировых кинолент, которые помогают воспитывать в душах зрителя нечто правильное".

Из слов петербуржца следует, что Россия сегодня представляет собой "культурную обочину" западного мира и что пора из этой роли выходить. У своих читателей и сторонников он попросил перечислить достойные киноленты в комментариях.

Фото: ЗАКС.Ру