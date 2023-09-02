Бастрыкин велел повторно возбудить дело из-за мусорного полигона в Колтушах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал о новых экологических нарушениях во Всеволожском районе Ленобласти и поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с деятельностью мусорного полигона "Северная Самарка". Как сообщает информационный центр СК, ранее после аналогичного поручения дело прекратила прокуратура.

Согласно жалобам жителей Колтушей и Мяглово, они постоянно страдают от невыносимого запаха отходов, при этом свалка только растет. В ответ на претензии чиновники заявляют, что полигон не прекратит своего существования до ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода "Дубровка".

Следственный комитет при освещении конфликтной ситуации обозначил готовность бороться с решениями органов прокуратуры вплоть до защиты прав граждан в Генпрокуратуре.

Примечательно, что против строительства мусороперерабатывающего завода в Невской Дубровке граждане тоже активно протестуют уже не первый год.

Фото: ЗАКС.Ру