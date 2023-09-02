В соцсетях набирает просмотры видео с полицейской облавой возле "Лахта Центра"

В различных Telegram-каналах, освещающих петербургские реалии, получила распространение видеозапись, снятая возле "Лахта Центра".

В ролике запечатлено то, как полиция атакует ряды мигрантов, торгующих продовольствием. Силовики пинают и опрокидывают их коробки с едой и никак не объясняют свои действия.

Это далеко не первый "антимиграционный" полицейский рейд в районе небоскреба.

Нынешним летом петербургский главк полиции неоднократно докладывал о массовых задержаниях нелегальных мигрантов. Облавы случались в том числе на территории крупных торговых точек.

Фото: ЗАКС.Ру