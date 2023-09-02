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Новости 17:58

В Петербурге начали перечислять выплаты "народным" деятелям культуры

фото ЗакС политика В Петербурге начали перечислять выплаты "народным" деятелям культуры

Введенные нынешней зимой в петербургское законодательство выплаты деятелям культуры и образования, имеющим звание "народный", начали переводить их адресатам. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет о народных артистах, художниках, архитекторах, учителях РФ, СССР или РСФСР. Ежемесячная выплата таким деятелям культуры составляет 30 тысяч рублей. Для получения денег нужно обратиться к чиновникам с заявлением. Еще одно условие: реципиент этой меры социальной поддержки должен прожить в городе не менее десяти лет.

"Некоторые из них в силу возраста уже не могут выходить на сцену или продолжать иную творческую и трудовую деятельность. Поэтому город счел оправданным и справедливым поддержать таких жителей материально, учитывая их заслуги перед Петербургом и всей страной", - рассудил губернатор Александр Беглов.

Всего со статусом "народный" в Петербурге насчитывается 164 деятеля искусства и педагогики. Подавляющее большинство среди них составляют артисты.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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