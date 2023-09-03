Медведев рассказал о количестве контрактников, поступивших на службу с начала года

С начала нынешнего года на службу по контракту в Вооруженные силы поступило около 280 тысяч человек, сообщил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Заявление прозвучало на совещании с главами регионов, посвященном вопросам комплектования армии.

"По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек", — приводит слова Медведева ТАСС.

По словам чиновника, часть контрактников пребывала в запасе, а часть оказались добровольцами.

В июле президент Владимир Путин упростил выдачу вида на жительство контрактникам из числа иностранцев.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева