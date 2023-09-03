Вице-спикер Госдумы предложил дать Шуфутинскому звание народного артиста

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в Министерство культуры с предложением присвоить исполнителю Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста, сообщило 3 сентября РИА Новости. В разговоре с информагентством депутат заявил, что звание заслуженного артиста певец получил после обращения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

"С тех пор прошло больше 10 лет, и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова "народный". <...> Обращение [о присвоении Шуфутинскому звания народного артиста. — ЗАКС.Ру] направил министру культуры РФ Ольге Любимовой", — заявил Чернышов.

Политик выразил мнение, что присвоить певцу звание народного артиста следует, "поскольку власть должна слышать людей". Он также поддержал позицию Шуфутинского касательно СВО и заявил, что "сейчас нельзя быть вдали от своей Родины".

Ранее стало известно о том, что в Петербурге начали перечислять выплаты деятелям культуры со званием "народный".

Фото: duma.gov.ru