Минцифры хочет разрешить блокировку сайтов с информацией о способах обхода ограничений

Роскомнадзор может получить право блокировки ресурсов с информацией о способах обхода ограничений, следует из проекта постановления, подготовленного Минцифры. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратил 3 сентября Telegram-канал "Код Дурова".

Согласно тексту проекта, Минцифры намерено внести поправки в постановление правительства от 26 октября 2012 года, касающееся сайтов или их страниц с запрещенной на территории России информацией. Министерство предложило дополнить документ абзацем о запрете распространять информацию "о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным телесетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации".

Документ находится на стадии общественного обсуждения. Она продлится до 15 сентября.

В конце августа стало известно, что Роскомнадзор будет получать еще больше информации о клиентах мобильных операторов.

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