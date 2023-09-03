Депутат Гурулев высказался о возможности новой мобилизации

Разговоры о возможности новой волны мобилизации в России преследуют цель дестабилизации обстановки в России, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, на самом деле армия не нуждается в подобных мероприятиях.

"У нас постоянно кто-то пытается раскачивать обстановку. Слухи о мобилизации для чего [нужны]? Для того, чтобы народ ходил, бурчал. Я язык сломал говорить, что сегодня мы пошли другим путем. У нас стоит план примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года", — заявил Гурулев в интервью телеканалу "Забайкалье".

Парламентарий уточнил, что процесс набора контрактников продолжается, и желающие идут в армию. К тому же военнослужащие нуждаются в обмундировании, оружии и прочем, обратил внимание он. "Толку мобилизовать людей, когда оборонно-промышленный комплекс одномоментно столько не даст", — поделился мнением он.

В воскресенье депутат Виталий Милонов призвал желающих вступать в Вооруженные силы на службу по контракту.

Фото: duma.gov.ru