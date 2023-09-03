Милонов призвал россиян записываться в армию

Депутат Госдумы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, призвал россиян поступать на службу в армию. Это позволит гражданам стать "полезными для общества", следует из его слов.

"Я как депутат и фронтовик приглашаю всех желающих присоединиться к рядам Вооруженных сил РФ по контракту. Это великая честь защищать нашу Родину и обеспечивать ее безопасность", — написал Милонов в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал на "возможность профессионального роста" в армии и упомянул о стабильной зарплате и социальных гарантиях для военных. "Призываю всех быть полезными для общества!" — обратился Милонов к россиянам и привел контакты для подачи заявки на поступление на армейскую службу.

В конце августа депутат высказался в пользу создания штрафных батальонов и предложил отправлять туда "опозорившихся" служащих. В последние дни он успел призвать ГИБДД ужесточить наказание за езду по обочинам и поведал о планах обратиться в Минкульт с предложением создать список укрепляющих духовные ценности кинолент.

Фото: ЗАКС.Ру