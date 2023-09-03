Пискарев пообещал дорабатывать законодательство ради противодействия терроризму

Госдума продолжит в осеннюю сессию работу над законодательством для противодействия терроризму и экстремизму, пообещал глава парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он уточнил, что возглавляемый им комитет и Дума в целом провели большую работу по изменению антитеррористического законодательства.

"Обязательно будем дорабатывать наше законодательство с тем, чтобы у наших правоохранительных органов и спецслужб были все правовые инструменты, необходимые для предупреждения и ликвидации террористических проявлений на территории нашей страны", — приводит слова Пискарева Telegram-канал комитета.

Депутат напомнил о внесенных в Уголовный кодекс поправках об ответственности за терроризм, диверсии и государственную измену. "Мы это сделали потому, что ситуация требовала адекватных реакций на проявление этих преступлений", — заявил он.

В целом же депутаты продолжат заниматься разработкой "адекватных мер" по противодействию терроризму и экстремизму, а также вмешательству во внутренние дела России, заверил парламентарий.

Ранее возглавляемая Пискаревым комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне обратилась в Генпрокуратуру, заподозрив иноагентов в стремлении дискредитировать проект "Разговоры о важном".

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева