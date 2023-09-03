В России разработали критерии национального рейтинга вузов

Минтруд при содействии Минобрнауки разработал критерии к формированию национального рейтинга вузов, сообщил 3 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу второго министерства. Рейтинг будет учитывать, в том числе, уровень трудоустройства и величину зарплаты выпускников.

"Министерством труда и социальной защиты РФ при содействии Минобрнауки России разработаны основные подходы к формированию рейтинга вузов по такому показателю, как уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы", — привело информагентство цитату из сообщения ведомства.

В рейтинге будет учитываться востребованность выпускников вузов по таким показателям, как их средняя зарплата к концу первого года после выпуска и доля устроившихся по специальности в этот же срок. Кроме того, в списке будет учитываться время поиска первой работы в течение двух лет после выпуска и темпы роста зарплаты в первые три года после окончания вуза.

В августе стало известно, что стоимость обучения в вузах Москвы и Петербурга в среднем увеличилась на 12 %.

Фото: ЗАКС.Ру