Зарубежные туры на зиму могут прибавить до трети к своей стоимости

Стоимость зарубежных туров на зиму может увеличиться на 10-30 % по сравнению с прошлым годом, сообщили 4 сентября "Известия". Подорожания можно будет ожидать уже ориентировочно в октябре-ноябре, сообщили изданию крупные туроператоры. Информацию подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как уточняется, подорожают в первую очередь такие направления, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и другие. При этом туроператоры говорят о повышении цен до 30 %, в то время как в РСТ считают, что стоимость путевок в среднем увеличится на 15 %.

Подорожание путевок связывают с ростом цен на проживание и с колебаниями курса валют. Сейчас он высокий, при этом оплата гостиниц производится в валюте, из-за чего происходит дополнительное удорожание для российских потребителей.

В то же время подорожания путевок можно ожидать и на внутреннем рынке. "На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная — ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15 %", — сообщил изданию вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Ранее стало известно о намерении Смольного потратить почти 40 миллионов рублей на привлечение в Петербург туристов из других российских городов.

Фото: ЗАКС.Ру