Романов попросил Колокольцева защитить петербуржцев от нелегальных экскурсий по крышам

Депутат Госдумы Михаил Романов, избранный от Петербурга, обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры против организаторов нелегальных экскурсий по городским крышам, стало известно ЗАКС.Ру. Как рассказали в пресс-службе парламентария, поводом для этого стали многочисленные жалобы, поступающие от жителей Центрального района.

В своем обращении Романов указал на подготовку к рассмотрению в Госдуме законопроекта об административной ответственности за незаконную работу гидов без аттестации. В то же время подобная мера в существующих условиях представляется Романову недостаточной.

"Сейчас против экскурсоводов-нелегалов необходимо применить исключительно Уголовный кодекс: статья 238 УК РФ устанавливает в том числе, что "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" наказывается вплоть до лишения свободы до двух лет", — говорится в обращении депутата.

Романов попросил Колокольцева распорядиться провести проверку в отношении организаторов экскурсий по крышам, в том числе по рекламе в интернете и по расклеенным в Петербурге объявлениям. В случае обнаружения нарушений полиции следует применить установленные законом меры, полагает он.

Фото: ЗАКС.Ру