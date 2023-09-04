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Новости 10:47

Романов попросил Колокольцева защитить петербуржцев от нелегальных экскурсий по крышам

фото ЗакС политика Романов попросил Колокольцева защитить петербуржцев от нелегальных экскурсий по крышам

Депутат Госдумы Михаил Романов, избранный от Петербурга, обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры против организаторов нелегальных экскурсий по городским крышам, стало известно ЗАКС.Ру. Как рассказали в пресс-службе парламентария, поводом для этого стали многочисленные жалобы, поступающие от жителей Центрального района.

В своем обращении Романов указал на подготовку к рассмотрению в Госдуме законопроекта об административной ответственности за незаконную работу гидов без аттестации. В то же время подобная мера в существующих условиях представляется Романову недостаточной.

"Сейчас против экскурсоводов-нелегалов необходимо применить исключительно Уголовный кодекс: статья 238 УК РФ устанавливает в том числе, что "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" наказывается вплоть до лишения свободы до двух лет", — говорится в обращении депутата.

Романов попросил Колокольцева распорядиться провести проверку в отношении организаторов экскурсий по крышам, в том числе по рекламе в интернете и по расклеенным в Петербурге объявлениям. В случае обнаружения нарушений полиции следует применить установленные законом меры, полагает он.

Фото: ЗАКС.Ру


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