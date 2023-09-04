Смольный приостановил дальнейшую застройку Шушар

Компания "Дальпитерстрой" получила отказы в переводе участка площадью 163 гектара в центральной части Шушар из земель сельскохозяйственного назначения под жилую и общественно-деловую застройку, сообщил 4 сентября "Деловой Петербург". Соответствующее решение вынесла комиссия по подготовке изменений в генплан города.

Согласно проекту генплана, часть указанных земель планируется оставить в зоне сельскохозяйственного назначения, а другую — отдать под зоны отдыха и обустройство инженерной и транспортной инфраструктуры. В качестве исключения комиссия разрешила перевести 1,5 гектара в деловую зону ради возведения церкви и комплекса детских домов семейного типа.

В комитете по градостроительству и архитектуре объяснили прочие отказы тем, что другие участки располагаются в границах приаэродромной территории и это накладывает определенные ограничения на их использование, а часть из них находится в зонах охраняемого ландшафта. Кроме того, на двух участках городские власти планируют строительство спортивных объектов.

В "Дальпитерстрое" выразили сожаление в связи с вынесенным решением. При этом там отметили, что существующих участков под застройку в Шушарах хватит на ближайшие 5-7 лет.

Ранее губернатор Александр Беглов пообещал частично включить существующие исторические постройки в планируемый к возведению вокзальный терминал ВСМ на Лиговском проспекте.

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