Беглов пообещал частично включить исторические объекты в вокзальный терминал ВСМ

Существующие исторические здания на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли будут частично сохранены при строительстве терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой, пообещал губернатор Александр Беглов. Как следует из его слов, некоторые из них будут включены в возводимое здание.

"Мы создали рабочую группу с участием профессионалов и специалистов РЖД. Они предложили решение, которое позволит интегрировать отдельные исторические объекты в состав терминала", — заявил Беглов в эфире передачи "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Градоначальник заявил, что это будет первый в Петербурге случай такой интеграции. Он также уточнил, что ранее существовали предложения снести исторические постройки под строительство терминала, но "город этот проект не поддержал".

К северу от сада Сан-Галли располагается квартал Кокоревских складов. Об угрозе зданиям из-за планов строительства ВСМ градозащитники говорили неоднократно.

В середине августа президент Владимир Путин заявил о необходимости возвратиться к строительству ВСМ. В Минтрансе пообещали запустить движение поездов в 2028 году. Предполагается, что время в пути составит 2 часа 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру