Движение по ВСМ запустят в 2028 году, заявили в Минтрансе

Движение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой планируется запустить в 2028 году, заявил 24 августа замглавы Минтранса Валентин Иванов. По его словам, для исполнения проекта была создана рабочая группа, которая займется рассмотрением вопросов, связанных со строительством.

"Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии", — приводит РИА "Новости" слова Иванова.

Чиновник уточнил, что РЖД уже занимаются строительством выходов для магистрали.

О проекте ВСМ неделей ранее вспомнил президент Владимир Путин. После этого, в своем понедельничном выступлении по радио к теме обратился губернатор Александр Беглов, который посвятил часть эфира рассуждениям о пользе проекта для Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру