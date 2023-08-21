Беглов расписал пользу от строительства ВСМ

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между двумя столицами положительно скажется на развитии Петербурга, полагает губернатор Александр Беглов. В своем традиционном выступлении по "Радио России" он расписал перед петербуржцами предполагаемые выгоды проекта.

Как следует из слов градоначальника, запуск быстроходных составов по новой линии должен будет освободить существующие пути Октябрьской железной дороги для грузового движения, а распространение скоростного сообщения с рядом регионов России "укрепит связи между регионами".

"Будет стимулироваться дальнейший рост внутреннего туризма, — живописал возможное будущее Беглов. — Для Петербурга строительство высокоскоростной магистрали откроет новые возможности. Повысится востребованность нашего аэропорта Пулково, электрички Московского вокзала будут в большем объеме использоваться для внутригородских перевозок".

Коснулся губернатор и вопроса сохранения исторического наследия при строительстве ВСМ. Как следует из его обещаний, кварталы на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли, где планируется разместить новый терминал, получат "мощный импульс развития".

"Хочу отметить, что город максимально бережно подходит к строительству нового вокзала. Проведен целый ряд консультаций, найдено решение, которое было одобрено профессиональным сообществом. Это решение позволит отдельные исторические объекты интегрировать в состав терминала", — заявил Беглов.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил о необходимости приступать к строительству ВСМ. Ранее жителей Фарфоровского поста предупреждали о возможности изъятия участков под несколькими домами ради реализации проекта.

Предполагается, что после запуска поездов по ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом уменьшится почти вдвое и составит два часа 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру