Вишневский обратился в администрацию Выборгского района из-за исчезновения 34 табличек "Последнего адреса"

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился в администрацию Выборгского района Петербурга из-за пропажи 34 табличек с именами репрессированных ленинградцев. До последнего времени все они висели на стенах "Дома специалистов" на Лесном проспекте, 61.

Свое обращение Вишневский направил непосредственно главе Выборгского района Виктору Полунину. Парламентарий попросил сообщить о причинах их исчезновения.

"Прошу сообщить, почему сняли, где они находятся, и как можно быстрее вернуть их на место. Недопустимо уничтожать память о жертвах репрессий", — передал смысл письма депутат.

Об исчезновении табличек "Последнего адреса" со стен здания стало известно на прошлой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру